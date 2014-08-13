Железнодорожники заменили 3,7 км рельсов на станции Свирь

Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД) завершили плановую замену рельсового покрытия на участке станции Свирь. Согласно сообщению пресс-службы ОЖД, общая длина замененного железнодорожного полотна составила 3,7 километра. Помимо замены самих рельсов, была выполнена алюминотермитная сварка 8 стыковых соединений. Целью проведенных мероприятий стало улучшение эксплуатационных характеристик и повышение безопасности железнодорожных перевозок на данном важном отрезке магистрали. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Летом текущего года на станции Свирь запланировано продолжение ремонтных работ. Планируется провести очистку и пополнение слоя щебенчатого балласта, заменить изношенные шпалы, а также осуществить необходимые процедуры по выравниванию и стабилизации железнодорожного полотна. Для успешного выполнения поставленных задач будут использованы специализированные механизмы, такие как укладочные краны, оборудование для очистки щебня, дозировочные устройства и выправочно-подбивочно-отделочные комплексы. Использование высокотехнологичного оборудования позволит обеспечить высокое качество выполненных работ в кратчайшие сроки, сводя к минимуму возможные задержки в движении поездов.

Станция Свирь представляет собой стратегически важное звено железнодорожной сети, обеспечивая бесперебойное функционирование пассажирских и грузовых перевозок на маршруте Санкт-Петербург-Мурманск.

