В начале года услугами автоматических камер хранения на вокзалах ОЖД воспользовались 84,7 тыс. путешественников

В период с января по март 2026 года автоматическими камерами хранения на вокзалах Октябрьской железной дороги (ОЖД) воспользовались 84,7 тысячи пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
Наибольшей популярностью камеры хранения пользовались на Московском вокзале в Петербурге, где ими воспользовались 53,5 тысячи путешественников.
В ведомстве также напомнили, что ячейки для хранения багажа доступны для пассажиров в круглосуточном режиме.
Ранее мы сообщили о том, что с января по март через экобоксы на петербургских вокзалах собрали почти 900 кг ненужной одежды.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все