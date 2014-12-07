С января по март через экобоксы на петербургских вокзалах собрали почти 900 кг ненужной одежды

Лидером по сбору стал Витебский вокзал.

С января по март 2026 года пассажиры сдали 879 кг ненужной одежды и текстиля в специальные экобоксы, установленные на вокзалах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Распределение собранного текстиля по вокзалам:

Витебский вокзал — 272 кг (лидер по сбору);

Балтийский вокзал — 171 кг;

Ладожский вокзал — 163 кг;

Финляндский вокзал — 167 кг;

Московский вокзал — 106 кг.

Все собранные вещи отправляются в специальный центр для сортировки. Одежда, сохранившая хорошее состояние, будет передана на повторное использование, а непригодные материалы отправятся на переработку.

Фото: Пресс-служба ОЖД