С января по март через экобоксы на петербургских вокзалах собрали почти 900 кг ненужной одежды

С января по март 2026 года пассажиры сдали 879 кг ненужной одежды и текстиля в специальные экобоксы, установленные на вокзалах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Распределение собранного текстиля по вокзалам:
Витебский вокзал — 272 кг (лидер по сбору);
Балтийский вокзал — 171 кг;
Ладожский вокзал — 163 кг;
Финляндский вокзал — 167 кг;
Московский вокзал — 106 кг.
Все собранные вещи отправляются в специальный центр для сортировки. Одежда, сохранившая хорошее состояние, будет передана на повторное использование, а непригодные материалы отправятся на переработку.
Фото: Пресс-служба ОЖД
