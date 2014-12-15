С начала года туристскими маршрутами ОЖД воспользовались более 78 тыс. человек

На ОЖД представлен большой выбор туристских поездов.

Туристскими маршрутами Октябрьской железной дороги в январе и феврале 2026 года воспользовались 78,7 тыс. пассажиров.

Как рассказали в tg-канале "СПб-Главный" 5 марта, на ОЖД представлен большой выбор туристских поездов. Составы предоставляют услуги от путешествия одного дня до круиза по системе "поезд-отель".

