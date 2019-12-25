За январь вокзалы Петербурга обслужили 2,7 млн пассажиров

Традиционно наибольший поток пассажиров в первом месяце 2026 года прошёл через Московский вокзал.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что вокзалы Санкт-Петербурга в январе приняли и отправили 2,7 млн пассажиров. Представители ОЖД уточняют, что электрички перевезли более 1,8 млн человек, а поезда дальнего следования — 835,3 тысячи пассажиров.

Традиционно наибольший поток пассажиров в первом месяце 2026 года прошёл через Московский вокзал — 937,1 тыс. человек. Второе место занял Балтийский вокзал с результатом 649,1 тыс. пассажиров, третье — Финляндский вокзал с 557,7 тыс. пассажиров.

На Витебском вокзале услугами воспользовались 349,7 тыс. пассажиров, а на Ладожском — 191,2 тыс. человек.

