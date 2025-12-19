  1. Главная
ОЖД перевезла свыше 56 тыс. туристов в январе
Сегодня, 10:02
На ОЖД для путешественников много туристских поездов.

В январе более 56,5 тыс. пассажиров воспользовались туристскими маршрутами Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили 4 февраля в пресс-службе компании. 

На ОЖД для путешественников много туристских поездов, которые предоставляют услуги от поездки одного дня до полноценного круиза. 

Ранее мы рассказывали о том, что по Октябрьской железной дороге в прошлом году перевезли свыше 65 тыс. питомцев. Чаще хозяева отправляли собак и кошек, однако встречались и игуана, аксолотль, лисичка-фенек и хомяки. С информацией о правилах предоставления услуги можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД"

Фото: пресс-служба ОЖД 

