ОЖД перевезла свыше 56 тыс. туристов в январе

В январе более 56,5 тыс. пассажиров воспользовались туристскими маршрутами Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили 4 февраля в пресс-службе компании.

На ОЖД для путешественников много туристских поездов, которые предоставляют услуги от поездки одного дня до полноценного круиза.

Ранее мы рассказывали о том, что по Октябрьской железной дороге в прошлом году перевезли свыше 65 тыс. питомцев. Чаще хозяева отправляли собак и кошек, однако встречались и игуана, аксолотль, лисичка-фенек и хомяки. С информацией о правилах предоставления услуги можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД".

Фото: пресс-служба ОЖД