По Октябрьской железной дороге в 2025 году перевезли более 65 тыс. питомцев

Порядка 67,4 тыс. домашних животных перевезли в прошлом году по Октябрьской железной дороге без сопровождения владельцев. Больше всего питомцев отправляли поездами в направлении Москвы, Петербурга, Пскова и Архангельска.

Чаще хозяева перевозили собак и кошек, однако встречались и игуана, аксолотль, лисичка-фенек и хомяки. С информацией о правилах предоставления услуги можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД".

Ранее стало известно, что чаще всего забывали пассажиры пригородных поездов Петербурга в 2025 году. Среди необычных находок – ортопедический ортез, коллекция винила, советский фотоаппарат и стоматологические капы.

Фото: пресс-служба ОЖД