Стало известно, что чаще всего забывали пассажиры пригородных поездов Петербурга в прошлом году

Пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД) поделилась информацией о забытых вещах пассажирами в 2025 году. Всего было найдено и возвращено владельцам около 8,2 тысячи предметов.

Среди необычных находок – ортопедический ортез, коллекция винила, советский фотоаппарат и стоматологические капы.

Представители ведомства напомнили, что потерявшие личные вещи пассажиры могут воспользоваться специальным сервисом на официальном портале РЖД или обратиться на сайт lost.fpc.ru, заполнив соответствующую форму обращения.

Фото: ВКонтакте / Северо-Западная ППК (СЗППК)