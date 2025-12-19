Электрички перевезли свыше 2 млн пассажиров с начала 2026 года по СЗФО

Пик пришелся на последний день 2025 года: тогда поездами воспользовались 243 тыс. человек.

Электрички АО "СЗППК" Северо-Западного федерального округа перевезли более 2 млн пассажиров в период с 31 декабря по 11 января. Пик пришелся на последний день 2025 года: тогда поездами воспользовались 243 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Самым популярным стало Финляндское направление (677 тыс. пассажиров), далее в рейтинге Балтийское (536 тыс. человек), Витебское (429 тыс. пассажиров), Московское (317 тыс. человек), Волховстроевское (135 тыс. пассажиров) и Петрозаводское (15 тыс. человек) направления. А такой получился топ станций: Царское Село, Павловск, Выборг и Новый Петергоф.

Ранее мы рассказывали о том, что с 31 декабря по 11 января общественным транспортом воспользовались 34 млн петербуржцев.

Фото: Piter.TV