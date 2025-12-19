С 31 декабря по 11 января общественным транспортом воспользовались 34 млн петербуржцев

Особым спросом транспорт пользовался в новогоднюю ночь.

Свыше 34 млн человек воспользовались общественным транспортом Петербурга в период с 31 декабря по 11 января. Как рассказали в городском комитете по транспорту, автобусы перевезли 14,4 млн пассажиров, метро – 14,3 млн человек, трамваи – 2,8 млн пассажиров, а троллейбусы – 2,6 млн человек.

Особым спросом транспорт пользовался в новогоднюю ночь: "подземка" перевезла 144,1 тыс. человек (+17,8%), наземный транспорт – 23 тыс. пассажиров (+86%). На линии в праздники каждые сутки ходили 3,3 тыс. автобусов, 377 троллейбусов и 353 трамвая.

Все праздничные дни транспортная система города работала бесперебойно и в штатном режиме. Были приложены все усилия, чтобы петербуржцы и гости города могли безопасно и комфортно добраться до праздничных мероприятий, в гости и по своим делам. Дмитрий Ваньчков, врио председателя комитета по транспорту Петербурга

Фото: Piter.TV