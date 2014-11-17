В Петербурге расписания шести автобусов изменили под электрички

В Петербурге с целью комфорта пассажиров пригородных электричек скорректировали расписания шести автобусов. Они проходят через железнодорожные станции Красное Село, Александровская, Царское Село, Зеленогорск, Песочная, Белоостров и Сестрорецк, сообщили в комитете по транспорту.

Так, уже с 17 апреля будут изменены графики маршрутов №№144, 216, 315, 378, 420А, 420Б. Благодаря мере сократится время ожидания автобуса на остановке при пересадке.

