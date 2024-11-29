На "Балтийской" в Петербурге завершен капремонт эскалатора
Сегодня, 8:59
В Петербурге на станции "Балтийская" 18 марта завершили капитальный ремонт эскалатора: вестибюль работает в обычном режиме. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Капитальный ремонт эскалатора на станции "Балтийская" завершен. С 18.03.2026 вестибюль станции работает в обычном режиме. 

Пресс-служба метро Северной столицы 

Изначально планировалось, что работы закончатся 27 февраля, однако их продлили до 20 марта. В результате специалисты справились раньше срока. 

Ранее мы рассказывали о том, что на "Звездной" с 16 марта планируется капремонт эскалатора. По 5 июня по рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен. При необходимости возможна корректировка интервала времени с учетом фактического пассажиропотока.

