На "Звездной" с 16 марта планируется капремонт эскалатора

На станции "Звездная" планируется капитальный ремонт эскалатора, из-за чего изменяется режим работы вестибюля. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен".

С 16 марта по 5 июня по рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен. При необходимости возможна корректировка интервала времени с учетом фактического пассажиропотока.

Просим заранее планировать маршрут поездок. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

