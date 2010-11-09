  1. Главная
На "Звездной" с 16 марта планируется капремонт эскалатора
Сегодня, 15:25
131
По 5 июня по рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен.

На станции "Звездная" планируется капитальный ремонт эскалатора, из-за чего изменяется режим работы вестибюля. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен". 

С 16 марта по 5 июня по рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен. При необходимости возможна корректировка интервала времени с учетом фактического пассажиропотока. 

Просим заранее планировать маршрут поездок. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Ранее мы рассказывали о том, что проезд в метро по биометрии оплатили 19 тыс. жителей Петербурга. В настоящее время терминалом оснащены все 87 вестибюлей. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрировать биометрию в приложении "Госуслуги" и привязать банковскую карту. Обычно процесс распознавания лица занимает три секунды. 

Фото: Piter.TV 

