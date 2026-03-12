  1. Главная
Проезд в метро по биометрии оплатили 19 тыс. жителей Петербурга
Сегодня, 15:58
Сейчас терминал устанавливают только на одном турникете, в перспективе их станет больше.

Проезд в петербургском метрополитене по биометрии оплатили 19 тыс. человек. В настоящее время терминалом оснащены все 87 вестибюлей, передает 12 марта телеканал "Санкт-Петербург"

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрировать биометрию в приложении "Госуслуги" и привязать банковскую карту. Обычно процесс распознавания лица занимает три секунды. 

Люди пробуют, нравится – не надо носить с собой документы и карты, ты проходишь достаточно быстро с помощью биометрического терминала. 

Вадим Арсеньев, заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" 

Сейчас терминал устанавливают только на одном турникете, в перспективе их станет больше. 

Ранее мы рассказывали о том, что около 600 тыс. человек в Петербурге пользуются виртуальным "Подорожником". Сервис предлагает единые карточки с фиксированными суммами пополнения, билеты на несколько суток, карточку на поездку продолжительностью 90 минут, а также ежемесячные абонементы на разные виды транспорта.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

