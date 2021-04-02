На станции метро "Площадь Восстания" временно закрывали выход на Невский проспект из-за остановки эскалатора

В связи с внеплановой остановкой эскалатора на станции метро "Площадь Восстания" был временно закрыт выход через вестибюль №1 на Невский проспект. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Пассажирам рекомендовали использовать выход через вестибюль №2, расположенный со стороны Лиговского проспекта. При этом вход на станцию через вестибюль №1 продолжает работать в обычном режиме.

Пресс-служба метрополитена принесла извинения за временные неудобства. На место происшествия прибыли аварийно-восстановительные формирования. В 9:27 работа станции была полностью восстановлена.

