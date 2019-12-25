На "Чернышевской" руку ребенка зажало в эскалаторе
Сегодня, 14:26
На "Чернышевской" руку ребенка зажало в эскалаторе

Пострадавшего пассажира госпитализировали в клинику Педиатрического университета.

Стали известны подробности травмирования ребенка в петербургском метрополитене. Об этом пишет "Фонтанка". 

Напомним, инцидент произошел утром 23 апреля на станции "Чернышевская". По предварительным данным, рука полуторагодовалого мальчика попала в механизм эскалатора, он находился в подземке вместе с матерью. Пострадавшего пассажира госпитализировали в клинику Педиатрического университета. 

Все обстоятельства случившегося устанавливает прокуратура метро, организована проверка. 

Ранее на Piter.TV: водитель автомобиля Honda сбил девятиклассника на электросамокате на проспекте Ветеранов. В результате ДТП подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Фото: Piter.TV 

