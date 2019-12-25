На эскалаторе станции "Чернышевская" упал ребенок
Сегодня, 9:59

Пострадавшего госпитализировали в больницу медики скорой помощи.

На станции петербургского метрополитена "Чернышевская" утром 23 апреля пострадал ребенок. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на пресс-службу подземки. 

По предварительным данным, малыш упал на эскалаторе при спуске вниз примерно в 08:20. Его госпитализировали в больницу медики скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет жительница Петербурга, которая в метро в сентябре 2025 года ударила женщину ножом. Злоумышленнице вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Пострадавшую доставили в медицинское учреждение города. 

Фото: Piter.TV 

