С 12 мая изменится режим работы станции метро "Петроградская"

Там начнется капитальный ремонт эскалатора.

С 12 мая в связи с капитальным ремонтом эскалатора будет изменен режим работы вестибюля станции метро "Петроградская". Об этом жителей и гостей Петербурга предупредили в пресс-службе Комитета по транспорту.

По рабочим дням:

с 07:30 до 10:30 часов – вход в вестибюль закрыт,

с 15:15 до 19:50 часов – вход в вестибюль ограничен.

Работы продлятся до 18 июля текущего года.

От станции "Петроградская" можно доехать наземным транспортом до ближайших станций метро:

– До станции "Горьковская" - на автобусах №№ 46, 76;

– До станции "Черная речка" - на автобусах №№ 1, 46, 76, 227 или троллейбусе № 34;

– До станции "Спортивная" - на автобусах №№ 10, 128, 230, 275 или троллейбусе № 31;

– До станции "Чкаловская" - на автобусах № 25, 185;

– До станции "Лесная" - на автобусах №№ 185, 249, 275 или на троллейбусе №31.

Схема: Комитет по транспорту

После ремонта эскалатора "Горьковская" 7 мая заработала в обычном режиме.

Фото: Piter.tv