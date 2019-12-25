С 12 мая изменится режим работы станции метро "Петроградская"

С 12 мая в связи с капитальным ремонтом эскалатора будет изменен режим работы вестибюля станции метро "Петроградская". Об этом жителей и гостей Петербурга предупредили в пресс-службе Комитета по транспорту.
По рабочим дням:
с 07:30 до 10:30 часов – вход в вестибюль закрыт,
с 15:15 до 19:50 часов – вход в вестибюль ограничен.
Работы продлятся до 18 июля текущего года.
От станции "Петроградская" можно доехать наземным транспортом до ближайших станций метро:
– До станции "Горьковская" - на автобусах №№ 46, 76;
– До станции "Черная речка" - на автобусах №№ 1, 46, 76, 227 или троллейбусе № 34;
– До станции "Спортивная" - на автобусах №№ 10, 128, 230, 275 или троллейбусе № 31;
– До станции "Чкаловская" - на автобусах № 25, 185;
– До станции "Лесная" - на автобусах №№ 185, 249, 275 или на троллейбусе №31.
Схема: Комитет по транспорту
После ремонта эскалатора "Горьковская" 7 мая заработала в обычном режиме.
Фото: Piter.tv
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