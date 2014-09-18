После ремонта эскалатора "Горьковская" заработала в обычном режиме

Напомним, вестибюль закрывали на вход по будням с 08:10 до 09:50, ограничивали – с 17:00 до 19:00.

В Петербурге 7 мая завершены ремонтные работы на "Горьковской". Станция заработала в обычном режиме, сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен".

Специалисты проводили капитальный ремонт эскалатора, вход и выход ограничивали. Напомним, вестибюль закрывали на вход по будням с 08:10 до 09:50, ограничивали – с 17:00 до 19:00. А 3 и 4 мая "Горьковскую" закрывали.

На "Петроградской", наоборот, с 25 апреля поменялся график работы вестибюля. Его закрывают с 07:30 до 10:30 и ограничивают с 15:15 до 19:50. Такой режим продлится до 27 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что в связи с открытием "Удельной" на прежние маршруты возвращаются четыре автобуса – №№38, 45, 85, 222.

Фото: Piter.TV