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На "Петроградской" с 25 апреля меняется график работы вестибюля
Сегодня, 10:59
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На "Петроградской" с 25 апреля меняется график работы вестибюля

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Вестибюль будут закрывать с 07:30 до 10:30 и ограничивать с 15:15 до 19:50.

Станция петербургского метрополитена "Петроградская" с 25 апреля изменит график работы. Это связано с ремонтном одного из эскалаторов, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Вестибюль будут закрывать с 07:30 до 10:30 и ограничивать с 15:15 до 19:50. Такой режим продлится до 27 июня. Также до конца сентября состоится капитальный ремонт автоматических станционных дверей. 

Горожанам предлагают использовать альтернативные маршруты. С завтрашнего дня в обычном режиме заработает станция "Горьковская". Ограничения действуют 24 апреля последний день.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отобрали 10 участников конкурса для создания проекта станции "Лиговский проспект-2". В число финалистов вошли бюро "Евгений Герасимов и партнеры", "СТУДИЯ 44", "ИНТЕРКОЛУМНИУМ", "А. Лен" и другие.

Фото: Piter.TV 

Теги: ремонт эскалатора, станция петроградская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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