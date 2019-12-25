В Петербурге отобрали 10 участников конкурса для создания проекта станции "Лиговский проспект – 2"

Конкурс стартовал 24 марта, участие могли принять команды, имеющие не менее пяти лет опыта работы с объектами в исторических районах Петербурга.

В Санкт-Петербурге завершился квалификационный этап открытого архитектурного конкурса на проектирование фасада административного корпуса будущей станции метро "Лиговский проспект – 2". По итогам рассмотрения 21 заявки в следующий этап прошли 10 архитектурных бюро. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Конкурс стартовал 24 марта, участие могли принять команды, имеющие не менее пяти лет опыта работы с объектами в исторических районах Петербурга. Оценивались реализованные проекты, прошедшие экспертизу, а также архитектурное качество решений, представленных в портфолио.

В число финалистов вошли такие известные бюро, как "Евгений Герасимов и партнёры", "СТУДИЯ 44", "ИНТЕРКОЛУМНИУМ", "А. Лен" и другие. С полным списком из десяти финалистов можно ознакомиться на портале. Для них 25 апреля пройдёт ознакомительный семинар.

Новый административный корпус вестибюля будет расположен в составе комплекса высокоскоростного железнодорожного вокзала, создаваемого по поручению президента России. Станция "Лиговский проспект – 2" станет частью интегрированного транспортного узла и примет основной пассажиропоток из Москвы. Она будет соединена с существующей станцией "Лиговский проспект – 1" подземным переходом.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре