Проект планировки "Лиговского проспекта — 2" представят на обсуждение в ноябре

Для вестибюля станции уже разрабатывают архитектурное решение.

В начале ноября петербуржцам представят на общественное обсуждение проект планировки территории для станции метро "Лиговский проспект — 2". Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале 78.

Как отметил глава города, этап разработки проекта планировки территории завершен. Сейчас специалисты готовят проектную и рабочую документацию — в фокусе внимания архитектура фасадов вестибюля станции, сообщил портал "Строительный Петербург".

Образ будущего вестибюля определили по результатам конкурса 2025 года. За основу взяли концепцию "скоростной портал": она сочетает актуальные архитектурные решения с отсылками к историческому облику Петербурга. В оформлении планируют обыграть мотивы арки Главного штаба и дома Елисеева. Таким образом здание органично впишется в панораму Лиговского проспекта.

Станция "Лиговский проспект — 2" войдёт в третий пусковой участок Красносельско‑Калининской линии метро и станет элементом вокзального комплекса будущей высокоскоростной магистрали Санкт‑Петербург — Москва.

Фото: пресс-служба Смольного