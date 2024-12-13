Конкурс на облик станции "Лиговский проспект-2" начался в Петербурге

Поучаствовать могут архитекторы и дизайнеры города и страны с опытом работы не менее 5 лет с историческими территориями.

В Петербурге архитекторы и дизайнеры предложат свои варианты будущего облика вестибюля станции метро "Лиговский проспект-2". Она станет частью терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали, рассказали в городском комитете по транспорту.

Конкурс объявил 24 марта комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы. Станция будет принимать основной пассажиропоток из Москвы, ее соединят подземным пешеходным переходом с действующей станцией "Лиговский проспект-1".

Поучаствовать могут архитекторы и дизайнеры Петербурга и страны с опытом работы не менее 5 лет с историческими территориями. Заявки принимают до 7 апреля. Отберут до 10 коллективов для дальнейшего участия, победителей ожидают ценные призы. Итоги подведут летом.

Ранее на Piter.TV: выдано положительное заключение на работы по строительству метро до "Каретной".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга