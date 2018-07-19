Выдано положительное заключение на работы по строительству метро до "Каретной"

Речь идёт об участке между перспективными станциями "Путиловская" и "Каретная".

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на документацию по строительству участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Путиловская" до станции "Каретная". Об этом сообщает издание "Фонтанка", ссылаясь на источники, близкие к проекту.

По данным издания, заключение было подписано накануне, однако в реестре документ пока не появился. Оно касается комплекса работ по организации строительства нового участка подземки. Ранее ожидалось, что заключение будет выдано в марте.

На данный момент на строительстве участка ведется тестовая проходка двумя тоннелепроходческими щитами. В течение года к ним должны присоединиться еще два щита. Сооружение тоннелей будет вестись с обеих сторон, что ускорит процесс.

Кроме того, недавно был объявлен конкурс на сооружение строительных площадок для реализации проекта. Начальная цена контракта составляет 800 миллионов рублей.

Напомним, предполагается, что между "Каретной" ("Обводный канал-2") и "Полюстровским проспектом – 1" появятся станции метро "Лиговский проспект-2", "Знаменская" ("Площадь Восстания-2"), "Суворовская – 1" и Смольный".

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге ускоряют строительство метро.

Фото: КГА Петербурга