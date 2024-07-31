Проект метро от "Каретной" до "Полюстровского проспекта" должны подготовить к марту 2026 года

Протяжённость участка составит 6,86 километра.

Стало известно о подготовке проекта планировки и межевания территории для продолжения "Красносельско-Калининской линии" ("коричневая" ветка) от станции "Каретная" до станции "Полюстровский проспект-1". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Инициатором подготовки документации является Комитет по строительству, проект должен быть готов до 12 марта 2026 года. Протяжённость участка составит 6,86 километра. На нём разместят наземные сооружения метрополитена, включая станции и вентиляционные шахты.

Предполагается, что между "Каретной" ("Обводный канал-2") и "Полюстровским проспектом – 1" появятся станции метро "Лиговский проспект-2", "Знаменская" ("Площадь Восстания-2"), "Суворовская – 1" и Смольный".

Схема: КГА Петербурга