В Петербурге начинается строительство нового участка Красносельско-Калининской линии метро

В Санкт-Петербурге выдано разрешение на строительство следующего этапа Красносельско-Калининской линии — участка от станции "Путиловская" до "Каретной".

Как сообщил портал "Строительный Петербург", протяжённость участка составит около семи километров, и он объединит четыре новые станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". Все они будут глубокого заложения, а "Заставская" обеспечит пересадку на Московско-Петроградскую линию метро.

Для прокладки тоннелей задействуют четыре проходческих комплекса, которые будут двигаться навстречу друг другу, что позволит значительно ускорить темпы строительства. Два из них уже прошли тестовую эксплуатацию и переходят в рабочий режим. Третий щит готовят к запуску — его монтаж в стартовой шахте завершается, и в ближайшие недели он начнёт работу.

Фото: Telegram/ Александр Беглов