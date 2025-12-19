Аренда и покупка квартир у новых станций метро в Петербурге. Как сэкономить?

Piter.TV выяснил, сколько будут стоить съем и покупка жилья вблизи объектов и в 2-5 километрах от них.

В Петербурге 26 декабря 2025 года открыли две станции метро – "Юго-Западную" и "Путиловскую", которые стали стартовым участком Красносельско-Калининской линии. Piter.TV выяснил, сколько будут стоить съем и покупка жилья вблизи объектов и в 2-5 километрах от них. Мы взяли два популярных сервиса – Авито и Циан, все данные актуальны на январь 2026 года.

Съем жилья у новых станций

Стоит отметить, что пока на Авито новых станций нет даже в списке в фильтрах. Что касается съема, в пешей доступности от "Юго-Западной" порядка 50 предложений, средняя стоимость "студии" – 32,7 тыс. рублей, "однушки" – 38 тыс. рублей. Арендовать жилье получится как в новостройке, так и в старом фонде.

Скриншот: Авито

Особенность "Путиловской" в том, что рядом расположен "Кировский завод". Так, квартиросъемщики в этой локации получают поблизости сразу две станции. Предлагается более 40 квартир, средняя цена "студий" составляет 34,2 тыс. рублей, "однушек" – 38,8 тыс. рублей.

Циан уже показывает новые станции, на платформе следующие показатели: квартира-студия у "Юго-Западной" обойдется в 30,8 тыс. рублей, однокомнатная квартира – в 41,8 тыс. рублей, около "Путиловской" – в 33,8 и 38,8 тыс. рублей соответственно.

Скриншот: Циан

Покупка жилья

У "Юго-Западной" на Авито больше жилья на продажу, чем для съема: число предложений близится к 100. Цена варьируется от 6 до 21 млн рублей, в среднем "студии" стоят по 7,8 млн рублей, "однушки" – по 9,5 млн рублей, "двушки" – по 12,8 млн рублей.

Недалеко от "Путиловской" также в разы больше квартир для покупки – свыше 150 предложений. Большая часть из них находится в апарт-отеле на проспекте Стачек, который планируется сдать в III квартале 2026-го. Там представлены только квартиры-студии. В среднем около этой станции можно приобрести "студию" за 5,8 млн рублей, "однушку" – за 7 млн рублей, "двушку" – за 10,1 млн рублей.

Скриншот: Авито

Обстановка на Циане:

– "Юго-Западная": "студии" – 7,6 млн рублей, "однушки" – 9,2 млн рублей, "двушки" – 10,9 млн рублей;

– "Путиловская" – 5,5, 8 и 10,8 млн рублей соответственно.

Съем удаленной от станций квартиры

Снять квартиру в нескольких километрах от станции "Юго-Западная" через Авито получится дешевле, однако разница небольшая, поскольку рядом станции "Автово", тот же "Кировский завод" и "Проспект Ветеранов". Обойдется аренда "студии" в 27,7 тыс. рублей, "однушки" – в 32,7 тыс. рублей.

С "Путиловской" такая ситуация: в 3 километрах расположена станция "Нарвская", в 4 километрах – "Электросила", неподалеку "Автово" и "Ленинский проспект", из-за чего стоимость сохраняется. Средняя цена съема квартиры-студии – 31,4 тыс. рублей, однокомнатной квартиры – 36,3 тыс. рублей.

Что же предлагает Циан? Если проехаться от станции "Юго-Западная" несколько остановок на автобусе, то можно снять "студию" за 29 тыс. рублей, "однушку" – за 34,9 тыс. рублей, а если от "Путиловской", то "студии" доступны в среднем за 29,3 тыс. рублей, "однушки" – за 35,5 тыс. рублей.

Покупка

Если рассматривать покупку жилья чуть дальше от "Юго-Западной", то средняя стоимость "студии" приравнивается к 6,3 млн рублей, "однушки" – к 7,9 млн рублей, "двушки" – к 11,1 млн рублей. Предложений очень много: буквально в каждом соседнем доме.

Скриншот: Авито

С "Путиловской" – то же: квартиру-студию получится купить за 6,1 млн рублей, однокомнатную квартиру – за 7,6 млн рублей, двухкомнатную квартиру – за 11 млн рублей. Около новых станций чаще всего предлагаются "однушки" и "двушки".

В вопросе приобретения квартиры Циан представляет подальше от "Юго-Западной" среднюю цену на "студии" в 6,8 млн рублей, на "однушки" – в 9,6 млн рублей, на "двушки" – в 13 млн рублей, от "Путиловской" – в 5,3, 8 и 10,4 млн рублей соответственно.

Какие выводы?

"Путиловская" находится в радиусе других востребованных станций метро. По этой причине стоимость как аренды, так и покупки жилья и возле нее, и немного дальше не вырастает значительно. Касаемо "Юго-Западной", съем квартиры в пешей доступности от станции дороже, чем удаленный. То же самое и с покупкой.

Главное фото: Piter.TV