На новой станции метро "Путиловская" фиксируют всего 2 тысячи входов

Пассажиропоток Путиловской оказался в разы ниже ожиданий.

Суточный пассажиропоток станции метро "Путиловская", открытой в конце 2025 года, составляет около двух тысяч человек на вход, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Данные по загрузке новых станций метрополитена были озвучены Кириллом Поляковым в эфире телеканала 29 января. По информации за 28 января, суточный пассажиропоток станции "Юго-Западная" составил порядка 14 тысяч человек, тогда как на "Путиловской" за день заходят около двух тысяч пассажиров. Для сравнения вице-губернатор привел показатели других станций. На станции "Девяткино" суточный пассажиропоток достигает около 80 тысяч человек, на "Комендантском проспекте" — примерно 50 тысяч.

Кирилл Поляков пояснил, что низкие показатели связаны с тем, что жители города пока не в полной мере адаптировались к использованию новых станций. Обсуждение вопроса возникло на фоне обращений местных жителей, которые жаловались на организацию подвоза пассажиров к станциям наземным общественным транспортом. По словам вице-губернатора, средняя загрузка наземного транспорта в районе новых станций сейчас составляет 60–70 процентов. Городские службы уже усилили ряд маршрутов и продолжают анализировать транспортную логистику. При необходимости количество рейсов может быть увеличено.

Станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская" были введены в эксплуатацию в конце 2025 года. Станция "Путиловская" является пересадочной и соединена с действующей станцией "Кировский завод".

Также в Петербурге стартует подготовка к строительству трамвайной линии Шушары – Колпино.

Фото: Piter.TV