В Петербурге в 2026 году откроют новую детскую поликлинику на Полюстровском проспекте

В Санкт-Петербурге готовят к открытию новую детскую поликлинику на Полюстровском проспекте, 71, корпус 3. Запуск учреждения запланирован на 2026 год. Вместе с уже работающей взрослой поликлиникой на Лабораторном проспекте объект должен улучшить доступность медицинской помощи для жителей района. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Поликлиника разместилась в четырёхэтажном здании и рассчитана на 500 посещений в смену. Внутри предусмотрены удобные маршруты для пациентов и родителей, а также решения для маломобильных граждан — здание соответствует принципам безбарьерной среды.

Учреждение оснастили современным оборудованием для ранней диагностики нарушений слуха и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в поликлинике оборудовали соляную пещеру.

Фото: Piter.tv