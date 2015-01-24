В Петербурге построили новую детскую поликлинику и продолжают обновлять систему здравоохранения

Новая поликлиника на Полюстровском проспекте стала частью масштабной программы модернизации медицины Петербурга.

В Калининском районе завершено строительство новой детской поликлиники на Полюстровском проспекте, 71, к.3. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену и примет первых пациентов в начале 2026 года, после оснащения оборудованием.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в поликлинике разместились педиатрическое, хирургическое и диагностические отделения, предусмотрен блок для инфекциониста с отдельным входом и два фильтр-бокса. Также оборудован дневной стационар на четыре койки. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья: установлены лифты, пандусы и безбарьерные маршруты движения.

Новая поликлиника стала частью масштабной программы модернизации медицины Петербурга. Только в 2024 году капитальный ремонт прошёл почти в 150 учреждениях. До 2030 года обновят ещё более сотни объектов. В числе крупных строек — новые корпуса Детской городской больницы №1 и городской больницы №15 на Авангардной улице, реконструкция зданий Городской больницы №40, а также строительство подстанций скорой помощи в Красном Селе и Петергофе.

Параллельно идёт возведение поликлиники на улице Ольги Форш и подготовка к началу строительства медицинского кластера в Приморском районе.

С 2019 года в городе открылись 64 новых амбулаторных подразделения, включая 17 поликлиник и десятки офисов врачей общей практики в новых жилых кварталах. В 2025 году Петербург планирует построить более 100 социальных объектов, среди которых будут и новые медицинские центры.

Видео: портал "Строительный Петербург"