Щит "Надежда" начнёт проходку к будущей станции метро "Каменка" в начале 2026 года

Открытие запланировано на 2028 год.

На строительстве будущей станции "Каменка" зеленой ветки петербургского метрополитена завершаются подготовительные работы. В начале 2026 года горнопроходческий комплекс "Надежда" начнёт движение вперёд, прокладывая тоннель к новой конечной станции.

Сейчас на строительной площадке завершается формирование стенки, которую предстоит преодолеть проходческому щиту, а также ведется создание фундамента для технических объектов. Для обеспечения строительства на площадке может быть развернут бетоносмесительный завод или рабочий городок.

Открытие станции "Каменка" запланировано на 2028 год. Станция станет важным транспортным узлом и завершит формирование зеленой линии метро Санкт-Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам показали, где планируется построить вестибюли "Театральной".

Фото: Telegram-канал "СПб Строительный | Stroitelnui"