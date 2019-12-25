Петербуржцам показали, где планируется построить вестибюли "Театральной"

Проект охватит 600-метровую зону вдоль улицы Декабристов вблизи Мариинского театра.

На официальном сайте правительства Санкт-Петербурга опубликовано распоряжение о подготовке проекта планировки территории вокруг станции "Театральная". Документ, обнародованный 28 февраля, касается участка между "Спасской" и "Горным институтом" на оранжевой линии метрополитена.

Проект охватит 600-метровую зону вдоль улицы Декабристов вблизи Мариинского театра. В границы проектирования включены две потенциальные локации для строительства выходов из станции: на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, где сейчас находится дом быта, а также в Театральном сквере, где расположена автозаправочная станция.



Скриншот: распоряжение КГА

Распоряжение будет действовать до 3 марта 2026 года. В рамках проектирования планируется размещение объектов, необходимых для работы метро, включая вестибюли и вентиляционные шахты.

Напомним, движение поездов на участке "Спасская" – "Горный институт" было запущено в конце прошлого года, однако станция "Театральная", полностью построенная под землёй, до сих пор остаётся закрытой из-за отсутствия наземных выходов.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)