Появился график движения поездов станции метро "Горный институт"

На самой станции продолжается обкатка путей в боковых тоннелях.

В преддверии скорого открытия станции в сети опубликовали фотографию с расписанием работы "Горного института" Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена. Снимком поделились в Telegram-канале "Подземник".

Так, выяснилось, что вестибюль станции будет ежедневно открыт на вход с 05:43 до полуночи. Первый состав в направлении станции "Улица Дыбенко" будет отправляться с "Горного института" через 10 минут после открытия, в 05:53. Пересадки с линии на линию буду перекрываться в 00:15.

Последние поезда в направлении станции "Улица Дыбенко" отправятся в 00:10. Так что не задерживайтесь на парах, или в барах Севкабеля и Брусницин лофта. Telegram-канал "Подземник"

Тем временем стало известно, что станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" откроют в конце 2025 года. Об этом накануне рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе прямой линии с жителями города на канале "Санкт-Петербург".

Фото: Telegram / Подземник