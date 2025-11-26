Упавший на пути в метро Петербурга пассажир выжил

Инцидент произошел на станции "Площадь мужества".

Пассажир, который упал на пути в метро Санкт-Петербурга, выжил. Такое заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на представителей пресс-службы городской подземной линии транспорта. В СМИ уточнили, что движение по "красной" ветке метрополитена специалисты уже восстановили.

Движение на Линии 1 восстановлено. Пассажир жив. пресс-служба подземки Санкт-Петербурга

Напомним, что утром 2 ноября человек упал на пути. Инцидент зафиксирован очевидцами на станции метро "Площадь Мужества". В результате происшествия движение составов на Линии 1 было временно приостановлено. В текущий момент работа на платформе ведется в соответствии с обычным графиком. Ранее местные жители писали через социальные сети, что движение поездов на "красной" ветке в направлении станции "Проспект Ветеранов" было временно приостановлено.

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Фото: Piter.tv