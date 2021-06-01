Жители Петербурга пожаловались ККИ на торговые ларьки возле "Площади Мужества"

Там размещено 29 объектов.

Сотрудникам комитета по контролю за имуществом Петербурга поступают обращения от местных жителей по вопросу законности размещения торговых объектов у станции метро "Площадь Мужества". Там размещено 29 ларьков, рассказали в ведомстве.

Горожане подметили шесть ярмарок, 11 объектов находятся на участке, принадлежащем собственникам многоквартирного дома, 12 функционируют на основании действующих договоров аренды. Договор под павильон общепита истек 30 сентября, но арендатор не освободил территорию.

Работа по приведению размещения объектов в соответствие с действующим законодательством продолжается. Пресс-служба ККИ

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга