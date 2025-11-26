"Ступни, скорее всего, не будет": стали известны подробности падения девушки под поезд на "Площади Мужества"

Предположительно, пассажирка заступила за ограничительную линию, нарушив технику безопасности.

Утром 1 ноября на станции "Площадь Мужества" 26-летняя девушка упала на пути. Сотрудница метрополитена рассказала 78.ru, что пострадавшая стояла слишком близко к краю платформы.

По словам работницы подземки, девушка ждала поезд. В какой-то момент у неё закружилась голова и она упала на пути.

И поезд проехался по ноге. Серьезные повреждения. Ступни, скорее всего, у неё не будет. То есть придется ампутировать. Сотрудница метрополитена

Предположительно, девушка заступила за ограничительную линию, нарушив технику безопасности. Причину потери сознания пассажирки собеседница издания не назвала.

Она отметила, что пострадавшую вытащили из-под состава, напряжение было снято. После этого приехали сотрудники скорой помощи.

Инцидент произошел в понедельник утром на станции метро "Площадь Мужества". В результате происшествия движение составов на Линии 1 было временно приостановлено.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)