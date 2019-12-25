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Губернатор Петербурга: станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" откроют в конце 2025 года
Сегодня, 13:59
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Губернатор Петербурга: станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" откроют в конце 2025 года

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На Обуховском заводе также изготавливают новые щиты, которые ускорят прокладку тоннелей. Скоро состоится их приемка.

До конца 2025 года планируется открыть станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" на Красносельско-Калининской линии. Об этом губернатор Петербурга рассказал в ходе прямой линии с жителями города на канале "Санкт-Петербург".

Как отметил портал "Строительный Петербург", на данный момент отремонтированные проходческие щиты работают на двух линиях — Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской. На Обуховском заводе также изготавливают новые щиты, которые ускорят прокладку тоннелей. Скоро состоится их приемка.

До конца 2025 года планируется открыть станции "Путиловская" и "Юго-Западная" на Красносельско-Калининской линии. Работы уже ведутся, а ключевые технические вопросы решены.

Ввод станции метро "Театральная" перенесли ещё на 3 года.

Фото: Piter.tv

Теги: путиловская, юго-западная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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