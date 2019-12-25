Ввод станции метро "Театральная" перенесли ещё на 3 года

Как уточнил градоначальник, теперь нужно вести переговоры с частным лицом для выкупа другого участка, где будет сделан выход.

Ввод станции метро "Театральная" в Петербурге откладывается примерно на три года из-за противодействия строительству ее наземного выхода рядом с Мариинским театром. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

Из нее [станции "Театральная"] не будет выхода к Мариинскому театру, как это было сделано в Москве у Большого театра. <…> Известные, но не компетентные в вопросах строительства люди заняли неконструктивную позицию. В итоге пользоваться станцией метро "Театральная" мы не сможем как минимум три года. Александр Беглов

Как уточнил градоначальник, теперь нужно вести переговоры с частным лицом для выкупа другого участка, где будет сделан выход. Он планируется на пересечении улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта на расстоянии 700 м от театра. После переговоров и выкупа участка придётся пробить еще один тоннель на глубине 60 м.

Также из-за "Театральной" пришлось задержать ввод станции "Горный институт", так как подземную станцию необходимо было привести в соответствие требованиям безопасности и эксплуатации.

Ранее директор Мариинского театра Валерий Гергиев высказывался против строительства выхода из метро на Театральную площадь, где расположены Мариинский театр и консерватория. Свои опасения он объяснял тем, что любые строительные работы рядом с историческими зданиями создают для них "громадные риски".

Фото: Piter.tv