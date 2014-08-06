На входе станции метро "Чернышевская" в Петербурге обвалился потолок

Подрядчик проводит гарантийный ремонт, работы планируется завершить к 7 ноября.

На входе станции метро "Чернышевская" в Санкт-Петербурге обвалилась часть потолочной отделки. Как сообщают очевидцы, повреждения с карандашной разметкой были замечены спустя год после завершения масштабной реконструкции станции.

Станция, которая реконструировалась с 2022 года, вновь открылась для пассажиров 13 июля 2024 года. За два года на "Чернышевской" полностью обновили наклонный ход, заменили три эскалатора на четыре, отремонтировали вестибюль и обновили инженерные системы.

На станции "Чернышевская" продолжаются работы в рамках гарантийных обязательств. Компания "Метрострой северной столицы" устраняет замечания по отделке потолка в вестибюле станции. Планируемое окончание работ — 07.11.2025. В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что место работ безопасно для прохода пассажиров, и принесли извинения за временные неудобства. Работы ведутся в штатном режиме в рамках устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Шушарах парадную дома залило кипятком после прорыва трубы.

Фото: Telegram / Метро Петербурга