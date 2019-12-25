В Шушарах парадную дома залило кипятком после прорыва трубы

В доме на Вишерской улице остановлены лифты, жильцы сообщают о повторной аварии за последний год.

В жилом доме №2 на Вишерской улице в Шушарах произошел прорыв трубы, в результате чего парадные помещения и лифтовые шахты оказались залиты кипятком. Об этом сообщили жильцы пострадавшего дома.

По их словам, авария произошла в одном из общих коридоров, где с потолка хлещет горячая вода. Работа лифтов была экстренно остановлена. В домовом чате представители управляющей компании уведомили жильцов: "В 3 парадной остановлена работа лифтов до устранения аварийной ситуации и просушки шахты".

Как отмечают жильцы, подобная авария происходит в их доме уже не в первый раз — предыдущий прорыв трубы случился в декабре 2024 года. В настоящее время коммунальные службы оценивают масштабы ущерба и выясняют, сколько квартир пострадало от потопа. На месте работают аварийные бригады, которые локализовали прорыв и приступили к устранению последствий, пишет 78.ru.

Фото: Piter.TV