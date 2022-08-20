Разумишкин заявил, что цифровизация в ЖКХ должна быть взвешенной и управляемой

Вице-губернатор выступил на выставке "ЖКХ России" в Петербурге.

Технологическая трансформация становится ключевым фактором развития жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на Международной выставке "ЖКХ России" в Петербурге заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин. По его словам, несмотря на активное внедрение новых решений, полностью заменить человека в этой сфере невозможно. При этом инструменты, повышающие производительность и упрощающие процессы, обязательно будут внедрять.

Вице-губернатор подчеркнул, что в центре реформ находится рост производительности труда и изменение модели управления. Он пояснил, что это вопрос серьезной трансформации всей системы. В городе внедряется единая цифровая среда, которая позволяет координировать работы и минимизировать несогласованные действия. Сегодня практически все земельные работы проходят через городскую платформу.

Отдельное внимание уделяется цифровому контролю. Сотрудники используют мобильные приложения для постановки задач и мониторинга их выполнения. Вся коммунальная техника оснащается навигационными датчиками. Значительный эффект дает внедрение технологий искусственного интеллекта. Разумишкин отметил, что один цифровой инструмент способен заменить до семидесяти инспекторов. В городе также развивается система видеонаблюдения с элементами ИИ для автоматической аналитики и выявления нарушений. Еще одним направлением стала роботизация и оптимизация рутинных процессов. За счет внедрения цифровых инструментов удалось перераспределить порядка 800 тысяч рабочих часов.

