В Петербурге с начала 2026 года закрылись 44 управляющие компании

По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, в некоторых случаях закрытия были связаны с рейдерскими захватами на основе поддельных документов. Для защиты интересов жителей создана функция "Я не голосовал".

С начала 2026 года в Петербурге прекратили работу 44 управляющие компании. Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". По его словам, в некоторых случаях дома подвергались рейдерским захватам из-за поддельных документов. Это создает серьезные проблемы для жителей, которые могут остаться без надлежащего обслуживания.

Для предотвращения подобных ситуаций была создана функция "Я не голосовал". Это решение позволило 300 домам сохранить свою собственность в прошлом году. Функция дает собственникам возможность выразить свое несогласие с выбранным управляющим и защитить свои интересы.