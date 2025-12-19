В Ленобласти отремонтировали рекордные 950 домов за год

Это вдвое больше чем раньше.

В Ленинградской области по итогам 2025 года капитальный ремонт проведён в 950 многоквартирных домах, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщил председатель областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Денис Беляев на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС.

По данным комитета по ЖКХ Ленинградской области, в 2024 году было отремонтировано около 400 многоквартирных домов. План на 2025 год включал 1713 видов работ в 1184 домах.

В рамках деятельности Фонда капитального ремонта региона было отремонтировано 107 лифтов, 249 крыш, 54 фасада, 7 фундаментов и 209 внутренних инженерных систем. Наибольший объём работ пришёлся на Всеволожский и Тихвинский районы, а также на Гатчинский городской округ.

Общий объём финансирования работ по ремонту и обслуживанию многоквартирных домов в 2025 году составил 6,65 миллиарда рублей.

