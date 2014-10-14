  1. Главная
Капремонт Свердловской набережной завершен в Петербурге
Сегодня, 10:43
144
Работы проводились от улицы Ватутина до Малоохтинского моста.

В Петербурге закончен капитальный ремонт Свердловской набережной. Открыли объект губернатор Александр Беглов и вице-губернатор Николай Линченко. 

Набережная протяженностью свыше 2,2 километров тянется по правому берегу Невы через Красногвардейский и Калининский районы. Работы проводились от улицы Ватутина до Малоохтинского моста. Так, специалисты переустроили инженерные сети, изменили систему водоотвода с тротуара. Также по просьбам жителей появился спуск в створе Пискаревского проспекта. Гранитные элементы отремонтированы и очищены, обновлено тротуарное покрытие. 

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович 

