ОП: управляющие компании могут наказать за привлечение работников к уборке снега

Евгений Машаров напомнил о запрете принуждения в работе.

Управляющие компании в России, которые привлекают непрофильных сотрудников к уборке улиц после снегопада, могут быть привлечены к административной ответственности. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что работодатель не может принуждать сотрудников к такой работе, которая не предусмотрена по трудовому договору или должностной инструкцией. Наказание по КоАП может представлять из себя предупреждение или штраф. Должностные лица заплатят пять тысяч рублей за правонарушение, бизнесмены - от тысячи до пяти тысяч, юридические лица - от 30 до 50 тысяч рублей. Специалист заметил, что таким образом к ликвидации последствий снегопадов нельзя привлекать, например, работников бухгалтерии или инженерной службы управляющих компаний.

Работник имеет право на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. Из этого права вытекает и обязанность работодателя предоставить именно такую работу. Выполнение иных функций работником возможно только с его личного согласия либо на условиях совместительства. Евгений Машаров, эксперт

Также в Общественной палате заметили, что неубранный снег во дворах и сосульки, свисающие с крыш, говорят о том, что УК недобросовестно выполняет свои обязанности и нарушает лицензионные требования. Нарушителей по закону можно наказать штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц или от 250 до 300 тысяч рублей для юридических. В дополнение возможна дисквалификация должностного лица на срок до трех лет.

