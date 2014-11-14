В ОП РФ рассказали, кому положена досрочная пенсия

Евгений Машаров сообщил о категориях, которым положена льгота.

Многодетные матери, военнослужащие, педагоги и медики с большим профессиональным стажем имеют право выйти на пенсию досрочно, раньше общего пенсионного возраста по стране. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что в перечне также значатся представители силовых структур, артисты балета и театра, а также космонавты. Стоит уточнить, что выйти на пенсию раньше срока могут многодетные матери. При воспитании трех детей - в 57 лет, с четырьмя - в 56 лет, с пятью и более - в 50 лет. Важно заметить, что со следующего года в профессиональный стаж женщин будут включать всех детей. Раньше при оформлении пенсии женщин учитывался только уход за четырьмя детьми.

Выйти на досрочную пенсию могут педагоги с 25-летним стажем, медики с 25-летним стажем в сельской местности или 30-летним стажем в городах либо смешанным стажем. Евгений Машаров, эксперт

Известно, что льгота действует и для родителей или опекунов детей-инвалидов. Таким образом россиянки выходят на пенсию в 50 лет при минимальном стаже 15 лет, а мужчины - в 55 лет при минимальном стаже 20 лет. Право на досрочную пенсию сохраняется только у одного родителя или опекуна.

Фото: Piter.tv