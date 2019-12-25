В ОП рассказали, кто выйдет на пенсию по старости в 2026 году

Гражданам, у которых трудового стажа нет или его недостаточно для страховой пенсии, положена социальная пенсия по старости.

Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения выйдут на страховую пенсию по старости в 2026 году. Соответствующей информацией поделился с журналистами агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты страны по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что самой распространенной в России является страховая пенсия. Эта государственная выплата назначается человеку по старости, инвалидности и утере кормильца. Размер предоставления гражданину денежных средств складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов - ИПК. Стоимость каждого балла определяется правительством, а число зависит от профессионального стажа и заработной платы.

Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно достичь определенного возраста, иметь страховой стаж минимум 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов - баллов. Назначает такую пенсию Социальный фонд России. Евгений Машаров, эксперт

Сейчас мужчины могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году в том случае, если им уже исполнилось 64 года. Женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году, если им исполнилось 59 лет. Досрочная пенсия положена педагогам и медикам с профессиональным стажем в 25 лет и более, а также многодетным матерям, родителям и опекунам детей-инвалидов. раньше получить пенсию смогут люди, которые работали с тяжелыми и вредными условиями труда, длительным стажем, со стажем на Крайнем Севере. Дополнительно подобная возможность есть у российских военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов, артистов балета и театров. Россияне, у которых трудового стажа нет или его недостаточно для страховой пенсии, имеют социальную пенсию по старости. Она ниже страховой, а также назначается на пять лет позже.

В ОП назвали страны Европы, наиболее осложнившие въезд россиянам.

Фото: Piter.tv