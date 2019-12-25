В ОП назвали страны Европы, наиболее осложнившие въезд россиянам

Андрей Максимов раскрыл суть ограничений Еврокомиссии по Шенгену для россиян.

Страны Прибалтики и Скандинавии входят в число тех европейских страны, поездки в которые для россиян сопряжены с наибольшими трудностями. Соответствующей информацией с журналистам информационного агентства "ТАСС" председатель координационного совета при Общественной палате страны по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов. В перечне эксперт указал Эстонию, Литву, Латвию, Данию. Норвегию, Финляндию.

... Две страны Бенилюкса - Нидерланды и Бельгия, и две бывшие страны соцлагеря - Польша и Чехия. Все эти страны ввели, с одной стороны, отказ от выдачи виз россиянам, с другой стороны, запрет на въезд россиян. Андрей Максимов, аналитик

Специалист добавил, что формально даже при наличии шенгенской визы гражданам России запрещается приезжать в эти страны Европейского союза. В реальности такая ситуация означает, что с территории России и из стран, не являющихся членами ЕС, невозможно напрямую въехать в эти государства. Де-факто въезд в эти страны через другие страны шенгенского сообщества для россиян пока что остается возможным. При этом внутри Европейского союза отсутствует пограничный контроль, а у властей нет технических средств для того, чтобы строго соблюдать запреты на въезд в какую-либо из стран.

Напомним, что 7 ноября Еврокомиссия объявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз. Теперь граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны регионального сообщества. Действующие мультивизы все еще остаются в законной силе.

ОП выступила за законодательное ограничение роста цен на авиабилеты в праздники.

Фото: Piter.tv