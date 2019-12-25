В ОП рассказали о размерах пени за просроченную оплату услуг ЖКХ

Пени по ЖКХ начисляются с 31-го дня просрочки.

Пени за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2027 года будут начисляться исходя из размера минимальной ключевой ставки в стране. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Ранее стало известно о том, что 20 марта Центральный банк снизил ключевую ставку с 15,5 до 15 процентов годовых. Показатель влияет на размер пени, однако в случае с просрочкой за коммуналку пени пока что начисляются в особом порядке. Минимальное значение выбирается из нескольких возможных: ставки на 27 февраля 2022 года (9,5 процентов), ставки на день исполнения обязательства и на день начисления процентов. На данный момент ключевая ставка составляет 15%, поэтому применяется ставка в 9,5 процентов.

До 1 января 2027 года расчет пеней, штрафов, начисление процентов в случаях несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт будет осуществляться исходя из минимального значения ключевой ставки Банка России. Евгений Машаров, эксперт

