Раскопки под строительство вестибюля "Лиговского проспекта-2" начнут в Петербурге

Стоимость контракта составила 422,5 тысячи рублей, а завершение работ предусмотрено до апреля 2026 года.

Компания "Метропроект" из Санкт-Петербурга подписала контракт на выполнение археологического сопровождения при строительстве участка коричневой ветки метрополитена, соединяющего станции "Каретная" и "Суворовская". Сообщение о заключённом соглашении было опубликовано на портале госзакупок.

Стоимость контракта составила 422,5 тысячи рублей, а завершение работ предусмотрено до апреля 2026 года. Итогом исследований станет оформление акта государственной историко-культурной экспертизы территорий, затронутых строительством.

Сейчас на данном участке ведутся строительные работы по прокладке туннеля от станции "Каретная" до "Лиговского проспекта-2". Предстоит строительство пешеходного тоннеля, наклонного спуска и второго выхода на станции "Лиговский проспект", связанного с будущим высокоскоростным железнодорожным вокзалом (ВСМ), планируемым к запуску в эксплуатацию в 2028 году.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская станция Юго-Западная выходит на финальный этап перед запуском.

Фото: Правительство Петербурга